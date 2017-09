Prima della sfida contro il Bologna, il giocatore del Genoa Isaacha parlato ai microfoni di Premium Sport: "C'è tanta voglia di cercare di prendere i punti in palio, sappiamo che il Bologna è una squadra in salute ma abbiamo preparato bene la gara e sappiamo quando è importante per noi, per i tifosi, per l'ambiente e cercheremo la vittoria. I tifosi? Sono sempre stati al nostro fianco, ci hanno sempre sostenuto, abbiamo sempre dato il cuore ma prendiamo sempre gol all'ultimo e oggi cercheremo di dare il massimo e prendere i tre punti".