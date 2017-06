La permanenza di Pepe Reina al Napoli, ipotesi in netta salita nelle ultime ore dopo i dubbi delle scorse settimane, potrebbe riaccendere l'interesse del club azzurro per Mattia Perin.



Potrebbe sembrare un paradosso ma non lo è. Anzi la strategia della società campana sembra ben chiara e studiata.



Il recente riavvicinamento tra Aurelio De Laurentiis e Pepe Reina, al quale la dirigente partenopea avrebbe offerto un rinnovo del contratto per i prossimi due anni, potrebbe schiudere le porte di Castel Volturno a Perin, vecchio pallino di Sarri e Guintoli. Secondo il Mattino, il piano del Napoli sarebbe quello di aggiudicarsi le prestazioni del portiere del Genoa, attualmente fermo ai box per un grave infortunio al ginocchio, per fargli fare il dodicesimo dell'estremo difensore spagnolo.



In tale ruolo Perin potrebbe recuperare senza assilli la piena forma fisica mentre la società partenopea avrebbe modo e tempo per valutare l'effettiva integrità del ragazzo, già sottoposto ad altre due operazioni chirurgiche negli ultimi anni.



Se il Genoa non si opporrebbe al trasferimento del proprio portiere vista la costante necessità di denaro richiesto dalle sofferenti casse rossoblù, a patto che l'offerta del Napoli sia congrua con quelli che sono i parametri sempre molto esigenti di Enrico Preziosi, il vero ostacolo alla trattativa, tuttavia, potrebbe arrivare dal diretto interessato.



Cresciuto nel settore giovanili del Grifone, è considerato l'ultimo idolo della tifoseria ligure. Da parte sua Perin è fortemente legato alla squadra rossoblu della quale, complice anche la partenza di Burdisso, diverrà il prossimo capitano e recentemente ha dichiarato di voler continuare a difendere i pali del Genoa anche nel prossimo anno. La stagione 2017-18, inoltre, sarà quella che condurrà ai mondiali di Russia e l'airone di Latina, terza scelta azzurra dietro a Buffon e Donnarumma nelle gerarchie del CT Giampiero Ventura, non vorrebbe correre il rischio di approdare in una piazza dove non giocando con continuità potrebbe compromettere le sue possibilità di convocazione.