Il Genoa ha emesso un comunicato sul proprio sito ufficiale a proposito delle voci su una cessione imminente del club da parte del presidente Enrico Preziosi: "In relazione ad alcuni articoli pubblicati in data odierna inerenti l’ipotesi di una trattativa avanzata per l’ingresso di nuovi Soci nella compagine azionaria, la Società comunica che le dichiarazioni virgolettate attribuite al Presidente Preziosi non sono state rilasciate dallo stesso. Eventuali novità sull’argomento verranno comunicate direttamente dal club".