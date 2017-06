Il suo nome era girato nel corso dell'ultima sessione di mercato. Poi però non se ne fece nulla, soprattutto per la volontà del calciatore di non volersi spostare da Napoli.



Ora però la possibilità che Emanuele Giaccherini possa passare al Genoa riprende quota. Almeno stando a quanto riporta questa mattina il Secolo XIX.



Dopo una stagione passata più in panchina che in campo, l'esterno toscano ha voglia di rimettersi in gioco, anche se per farlo dovesse scendere di livello passando dalla terza alla quintultima forza del campionato appena concluso. Oltretutto nel 3-4-3 di Ivan Juric, il Giak si troverebbe alla perfezione, avendo di fatto la garanzia della titolarità fissa.



Il Napoli, visti anche gli ottimi rapporti con il Grifone, lascerebbe partire tranquillamente il ragazzo. Il nodo da sciogliere resta tuttavia quello dell'ingaggio, troppo elevato per gli standard rossoblù. A meno che Giaccherini non decida di limarsi parte degli emolumenti attuali, ad aiutare Preziosi dovrebbe quindi intervenire lo stesso club di De Laurentiis, accollandosi parte dello stipendio del giocatore.