L'ora di Giuseppe Rossi potrebbe scoccare domenica pomeriggio alle 15.

Dopo mesi di attesa, l'attaccante italo-americano potrebbe finalmente tornare a giocare una gara dal primo minuto. Gli spifferi che filtrano da Villa Rostan lasciano intendere come Davide Ballardini sia infatti seriamente intenzionato ad affidare una maglia da titolare a Pepito, proprio nella gara contro una delle sue ex squadre più amate, la Fiorentina.



Una possibilità confermata anche dall'agente dello stesso giocatore ai microfoni di Violanews.com: “Giuseppe desso sta benissimo - ha dichiarato Andrea Pastorello - ha recuperato a pieno da un piccolo infortunio a livello muscolare. E’ al 100% e secondo me può partire titolare contro la Fiorentina. Nell’ultima partita ha giocato quasi un tempo ed è stato il migliore in campo dei suoi. Poi, ovviamente, la scelta deve essere del mister”.



Se così fosse per Rossi si tratterebbe di un rientro in campo dall'inizio dopo più di un anno. L'ultima gara che il centravanti cresciuto nel settore giovanile del Parma disputò da titolare risale infatti al 9 aprile 2017, quando con il suo Celta Vigo affrontò in Liga l'Eibar, abbandonando il campo al 35' del primo tempo in seguito alla rottura del legamento crociato. L'ennesimo grave stop di una carriera costellata dagli infortuni che tuttavia non hanno impedito al Genoa di scommettere ancora su di lui, anche se con la maglia rossoblù Rossi ha finora disputato appena 120' di gioco, entrando in campo sempre nella ripresa.