La gara con la Lazio, in programma domenica sera a Marassi, potrebbe essere la grande occasione di mettersi in mostra per Stephane Omeonga.

Il giovane centrocampista belga, che il Genoa ha prelevato in estate dall'Avellino, ha infatti ottime chance di partire titolare per la prima volta in Serie A, sostituendo lo squalificato Andrea Bertolacci al fianco di Miguel Veloso al centro della linea mediana del Grifone.

Già utilizzato da Ivan Juric a gara in corso contro Sassuolo ed Udinese, Omeonga ha dimostrato di avere oltre ad una buona tecnica anche una grande personalità. Doti che gli hanno permesso di restare a Pegli anche dopo la preparazione prestagionale. Nei piani originali della società rossoblu, infatti, il 21enne di origini ugadensi sarebbe dovuto andare in prestito in qualche squadra di Serie B.

A volere fortemente che il ragazzo restasse al Genoa ed entrasse nella rosa della prima squadra fu Juric, impressionato dalla sua intraprendenza.

Ora per Omeonga è giunto il momento di ricambiare la fiducia riposta in lui dal suo allenatore.