Visite e firma con il Genoa per Centurion. In mezzo si avvicina Thomas Rodriguez (Banfield, offerti 500mila euro) sempre secondo la Gazzetta dello Sport. Per la mediana piace sempre Radovanovic (il Chievo fa muro), più difficile Mandragora (Juve, c’è anche il Verona), per la difesa il preferito è Goldaniga (Palermo), ma occhio a Paletta, su cui c’è anche il Toro (sempre interessato a Simeone e Laxalt). Operazione difficile per Giaccherini (Napoli), può tornare Palacio (ex Inter) ma ci sono anche Bologna, Atalanta e Fiorentina.