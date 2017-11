Potrebbe essere il brasiliano dell'Inter Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come Gabigol, la prossima scommessa del Genoa.



Seconda la redazione di Premium Sport, nei giorni scorsi il direttore generale rossoblu Giorgio Perinetti avrebbe incontrato il responsabile dell'area tecnica nerazzurra Piero Ausilio proprio per chiedere informazioni riguardo ad un eventuale prestito a partire dal prossimo gennaio del giovane attaccante sudamericano.



Gabigol, giunto la scorsa stagione all'Inter che lo prelevò dal Santos per circa 30 milioni di euro, dopo un campionato da dimenticare all'ombra della Madonnina, caratterizzata da appena 9 presenze e un solo gol, la scorsa estate è stato girato a titolo temporaneo al Benfica.



Anche in Portogallo, tuttavia, le cose per lui non stanno andando meglio, tanto che finora con la maglia delle aquile di Lisbona ha giocato la miseria di 13 minuti. Ecco perché sia l'Inter che il giocatore sono alla ricerca di un nuovo club disposto a scommettere sul 21enne di Saò Bernando do Campo già a partire dalla prossima sessione di mercato.