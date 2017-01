Il Genoa ci ha provato, ma il Chelsea ha risposto picche. Anzi a dire di no è stato direttamente il tecnico dei Blues Antonio Conte.



L'interesse dei rossoblu per il giovane centrocampista anglo-sierraleonese Nathaniel Chalobah sarebbe stato bloccato sul nascere dalla volontà dell'allenatore italiano di tenere il ragazzo in rosa. Dopo un avvio di stagione difficile, nelle ultime settimane l'ex napoletano sembra aver finalmente guadagnato la fiducia del proprio allenatore, scendendo in campo con una certa regolarità. Motivo che avrebbe spinto Conte a voler trattenere il promettente ragazzo alla propria corte, respingendo le varie offerte arrivate a Stamford Bridge. Tra queste, ovviamente, anche quella di prestito avanzata dal Genoa.