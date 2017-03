Il 3-5-2 che tanto bene, almeno a livello di risultati ma un po' meno a livello di gioco, aveva fatto contro Bologna ed Empoli è definitivamente naufragato nel derby.



La sconfitta patita sabato sera dal Genoa contro i cugini blucerchiati sembra essere stata la pietra tombale per il modulo utilizzato da Andrea Mandorlini nelle sue prime tre uscite sulla panchina rossoblu.



Da sempre sostenitore del 4-3-3, al suo arrivo a Pegli il tecnico ravennate aveva preferito non stravolgere una squadra ormai avvezza a giocare con la difesa a tre, con Gasperini prima e con Juric poi.



Già sabato prossimo contro il Milan a San Siro, il Grifone potrebbe quindi scendere in campo con un inedito tridente in mediana.

A favorire questa scelta anche l'assenza per squalifica di capitan Burdisso che, assieme anche al probabile forfait di Lucas Orban, lascerebbe Mandorlini con gli uomini contati nel reparto arretrato.



Ecco dunque l'ipotesi di far giocare Izzo e Munoz coppia centrale, con due terzini, magari Laxalt ed Edenilson (ma occhio pure a Biraschi), ai loro fianchi.