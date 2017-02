Tra infortuni, squalifiche e cali di forma, Ivan Juric questa sera al San Paolo sarà costretto per l'ennesima volta a schierare un Genoa inedito.



L'unica certezza, nonostante le richieste presidenziali di Preziosi di adottare un modulo più prudente, sembra essere l'imprescindibile 3-4-2-1. Dopo la brutta mezzora di Firenze, nella quale il Genoa è parso in balia dell'avversario, il tecnico croato ha infatti dichiarato pubblicamente di non volere più rinunciare al suo schieramento prediletto.



Stasera davanti a Lamanna ci sarà quindi il classico tridente difensivo. Un tridente tutto argentino, con capitan Burdisso spalleggiato da Munoz, al rientro al posto dello squalificato Izzo dopo il turno di riposo di domenica scorsa, e Gentiletti, confermato alla luce della buona prova con il Sassuolo.



In mediana dopo quasi due mesi d'assenza si rivedrà Miguel Veloso in cabina di regia, mentre l'altro centrale sarà uno tra Hiljemark e Cataldi. Sulla fascia sinistra sarà confermato Laxalt, nonostante il netto calo delle ultime settimane. A destra invece Lazovic dovrebbe rilevare Edenilson.



Davanti a sostenere l'insostituibile Simeone ci saranno Palladino e con ogni probabilità Pandev, in vantaggio su Taarabt e Beghetto.