Il Torino nel destino.



Dopo aver debuttato in Serie A nella gara d'andata contro i granata, eguagliando il record di Amedeo Amadei di giocatore più giovane ad aver calcato un campo di Serie A, Pietro Pellegri potrebbe essere nuovamente protagonista contro la truppa di Mihajlovic domenica a Marassi.



Le pessime condizioni fisiche di Giovanni Simeone e Mauricio Pinilla, entrambi affetti da lievi ma preoccupanti guai fisici oltre che da una lunga sterilità realizzativa, potrebbero convincere Ivan Juric a puntare sul giovane talento di Pegli.



Anche perchè se nè l'argentino nè il cileno dovessero recuperare in tempo, l'unica punta a disposizione del tecnico croato per la decisiva sfida con il Toro sarebbe Goran Pandev. Possibile dunque che, magari a gara in corso, Juric decida di giocarsi la carta Pellegri, sperando che il ragazzo dopo aver trovato il primo gettone in A con i granata trovi anche la prima rete tra i professionisti.