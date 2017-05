decretata dal signor Pairetto all'inizio del secondo tempo della garaIn settimanain vista della gara contro l'Inter di domenica prossima,, ed è l'ipotesi più probabile,cuore del tifo genoano.Il fitto lancio di fumogeni che al 52' ha fatto calare sul Ferraris un nebbia rossa e blu ed il successivo getto in campo di un bengala sono stati infatti glicompiuti in questa stagione dai sostenitori del Genoa. L'ultimo precedente risale all'ultima gara interna, quella pareggiata per 2-2 nel sabato di Pasqua contro la Lazio. A fine partita un pacchetto di caramelle proveniente dagli spalti colpì l'arbitro, avendo come conseguenza una multa di 7000 euro per la società rossoblu.All'ordine del giorno sono poi le esplosioni di petardi piuttosto potenti che regolarmente, ad ogni partita casalinga, vengono fatti esplodere all'interno della Gradinata Nord.Tutti episodi trascritti nei verbali di gara degli arbitri e poi trasmessi al, il quale, per quanto salate,. Precedenti, tuttavia, che non depongono certo a favore del Genoa che ora rischia seriamente di dover affrontare domenica prossima l'Inter senza il sostegno dei propri tifosi. O quantomeno senza la parte più calda di essi.Tra le possibili misure disciplinari, infatti, la più probabile è che la giustizia sportiva decida di chiudere non tutto lo stadio ma solamente il settore protagonista delle intemperanze, ossia la Gradinata Nord.