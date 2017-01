Le convocazioni per la Coppa d'Africa portano due notizie contrastanti in casa Genoa.

Quella negativa, ma messa in preventivo già da un po', è che Serge Gakpé è stato chiamato dal selezionatore del Togo a difendere i colori del proprio paese nella competizione continentale in programma in Gabon dal prossimo 14 gennaio. L'attaccante salterà quindi almeno quattro gare tra campionato (Roma e Crotone in casa, Cagliari fuori) e Coppa Italia (ottavo di finale con la Lazio all'Olimpico), sempre che il percorso della sua nazionale non prosegua oltre il girone eliminatorio.

Già alle prese con la partenza di Pavoletti ed il probabile arretramento a centrocampo di Rigoni, Juric si troverà quindi con gli uomini contati in attacco, dove in attesa di nuovi arrivi potrà contare solo su quattro uomini (Simeone, Ocampos, Ninkovic e Pandev, oltre al giovanissimo Pellegri) per tre maglie.

Se gli elementi del reparto avanzato sono numericamente scarsi, peggio ancora appare la situazione al centro del campo, dove tra infortuni e cessioni le soluzioni sono praticamente obbligate. Il tecnico croato può comunque consolarsi per la mancata partenza per il continente nero di Isaac Cofie. Il ghanese non è stato infatti inserito tra i convocati dal Ct Avram Grant e dunque potrà continuare a fornire il proprio apporto alla causa rossoblu.