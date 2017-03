Salgono ogni giorno di più le probabilità di rivedere Miguel Veloso riprendere in mano le chiavi del Genoa già a partire dalla gara di domenica 2 aprile contro l'Atalanta, prossimo impegno di campionato.



Anche oggi il regista portoghese si è infatti allenato con il resto dei compagni, anche se solo parzialmente. Le sue condizioni fisiche, dopo quasi tre mesi di inattività, sono tuttavia in netto miglioramento e nei prossimi giorni il professor Gatto scioglierà definitivamente ogni riserva riguardo ad un suo possibile impiego contro la formazione bergamasca guidata da Gian Piero Gasperini.



Per il resto, nulla di particolare da segnalare in arrivo da Pegli, dove la squadra si è allenata questa mattina. Approfittando dell'assenza dei sei nazionali impegnati con le rispettive selezioni, Andrea Mandorlini ha ancora una volta aggregato alla prima squadra diversi ragazzi della Primavera: Anibal, Coppola, Karic, Logan, Pellegri, Raul e Quaini, oltre al portierino dell’Under 17 Bulgarelli.