Genoa-Crotone: 2-2



Marcatori: 43' Simeone (G); 54' Ceccherini (C), 66' rig. Ocampos (G), 74' Ferrari (C).



Genoa (3-4-2-1): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Edenilson, Rigoni (30' Cofie), Cataldi, Laxalt; Lazovic (61' Pandev), Ocampos (79' Pinilla); Simeone. All. I. Juric.



Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ferrari, Rosi; Stoian (75' Martella), Crisetig, Barberis, Rohden; Falcinelli, Trotta. All. D. Nicola.



Arbitro: M. Mariani di Aprilia (Posado-Liberti).



Ammoniti: 34' Rosi (C), 58' Cataldi (G), 89' Crisetig (C).