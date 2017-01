Sono estremamente critici i titoli dei giornali in edicola stamattina nel raccontare la gara del Genoa contro il Crotone.



La Gazzetta dello Sport apre così: “Simeone è inarrestabile ma il Genoa non vince più”. Nel sottotitolo si legge: “In Grifo scappa due volte, il Crotone colpisce sulle palle inattive. I tifosi bloccano Marassi, la polizia libera il pullman rossoblù”. Più sotto spazio alle parole di Preziosi: “Questa squadra gioca con paura”.

Il Secolo XIX apre con un grosso “Fantasmi rossoblù” a tutta pagina, sottolineato dalla didascalia “Genoa irriconoscibile, si fa rimontare due volte dal Crotone. Non bastano Simeone e Ocampos, ora il futuro fa paura”. Il quotidiano dedica poi un approfondimento alle parole al vertice di fine gara tra Preziosi e Juric: “Prendiamo gol assurdi – dice il presidente – abbiamo paura. Ma se uno marca non subisce reti così”. La replica di Juric: “Brutta gara. Mercato? Non serve comprare tanto per farlo”.

Per l'edizione genovese di Repubblica “Il Genoa non sa più vincere. Dopo il pari col Crotone lungo vertice Preziosi-Juric”. “Centrocampo in emergenza totale ma il presidente blocca il mercato. Scatta la contestazione: il pullman della squadra fermato dai tifosi”.