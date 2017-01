Insolito lunedì di lavoro per il Genoa.



I rossoblù, reduci dal deludente pareggio interno con il Crotone di ieri pomeriggio che allunga a sei tra campionato e Coppa Italia la striscia di risultati negativi, sono tornati infatti ad allenarsi già questa mattina.



Dopo il raduno a Pegli con susseguente colazione collettiva, ormai un rito per Burdisso e compagni in occasione delle sessioni mattutine, Ivan Juric ha diviso il gruppo in due: da una parte i giocatori scesi in campo ieri, dall'altra chi invece con il Crotone è rimasto a guardare. I primi hanno si sono trasferiti in piscina, alla Sciorba, per eseguire un po' di lavoro defaticante, mentre i secondi sono rimasti al Signorini affrontando la Primavera di Stellini in partitella.



A parte hanno poi lavorato i due infortunati Miguel Veloso e Davide Biraschi, divisi tra percorso di riabilitazione atletica e fisioterapia.



Certo di dover rinunciare a Danilo Cataldi per squalifica, Juric conta almeno di poter recuperare per la gara di domenica a Firenze Luca Rigoni, uscito anzitempo ieri pomeriggio ed alla prese con un guaio muscolare. Le condizioni del centrocampista veneto verranno valutate e monitorate nei prossimi giorni.