Palladino verso il ritorno al Genoa: il Crotone chiede in cambio uno tra Gakpé, Ninkovic e Cofie. In attacco c'è ottimismo per il ritorno di Budimir dalla Sampdoria, vicina a Paloschi dell'Atalanta, mentre per la difesa dei calabresi si riapre la pista che porta al brasiliano Rodrigo Ely del Milan.