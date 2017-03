Seconda ed ultima giornata di riposo quest'oggi per i giocatori del Genoa.



Dopo la sosta per le nazionali, che ha stoppato per un fine settimana il campionato, Andrea Mandorlini ha infatti concesso il lunedì interamente a disposizione dei propri ragazzi, fissando la ripresa degli allenamenti per domani a Pegli, quando scatterà la preparazione della gara di domenica contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.



Nell'occasione il tecnico romagnolo comincerà anche a recuperare alcuni dei tanti rossoblu sparpagliati in giro per il mondo con le proprie selezioni. I primi a tornare alla base saranno gli azzurrini Davide Biraschi e Danilo Cataldi, impegnati questa sera nella sfida all'Olimpico di Roma contro l'under 21 spagnola. Sempre domani, ma in tarda serata e dunque non in tempo per aggregarsi ai compagni sul prato del Signorini, rientrerà poi anche il giovane portiere ceko Lukas Zima.



Tra mercoledì e giovedì, infine, ritorneranno anche tutti gli altri nazionali: il macedone Goran Pandev, lo svedese Oscar Hiljemark e l'uruguaiano Diego Laxalt.