Consueto lunedì di riposo per il Genoa, dopo l'impegno domenicale in campionato.



Reduci dal pareggio acciuffato in pieno recupero contro il Bologna, grazie ad una prodezza del redivivo Ntcham, i rossoblu hanno potuto godere oggi di un'intera giornata a disposizione.



Burdisso e compagni, come da abitudine, torneranno dunque ad allenarsi al Signorini di Pegli domani pomeriggio. Per i rossoblu l'obiettivo sarà quello di prepararsi al meglio in vista della trasferta di domenica ad Empoli, squadra diretta inseguitrice del Grifone.



Per l'occasione la società ha deciso di riaprire le tribune del centro sportivo ai tifosi, dopo le sessioni a porte chiuse svolte la scorsa settimana.



Per Mandorlini ed il suo staff un occhio di riguardo sarà tenuto nei confronti di Ezequiel Munoz, uscito malconcio nel finale di gara contro i rossoblu di Donadoni.