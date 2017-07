Il cambio societario operato dal Milan lo scorso aprile non sembra aver intaccato il lungo dialogo di mercato che ormai da diversi anni i rossoneri hanno instaurato con il Genoa.



Nonostante nella cabina di regia del Diavolo non ci sia più l'amico Adriano Galliani, Enrico Preziosi continua infatti ad avere nella società lombarda uno dei suoi principali interlocutori in tema di acquisti e cessioni.



Attualmente sul taccuino della dirigenza del Grifone sono due i nomi ai quali il Joker vorrebbe far percorrere la A7 in direzione mare: quelli dell'ex rossoblù Andrea Bertolacci e del vecchio pallino Gianluca Lapadula, entrambi in uscita da Milanello.



CHI ARRIVA... - Le situazioni legate ai due giocatori sono però molto diverse tra loro. Gli sviluppi dell'ultimo fine settimana sembrano aver avvicinato parecchio il ritorno in rossoblù del centrocampista romano, che pare sempre più convinto a fare il suo rientro a Pegli anche grazie all'intercessione del suo grande amico e prossimo capitano genoano Mattia Perin. L'ultimo scoglio da superare è quello legato alle modalità con cui Bertolacci tornerà a Genova. Le due società lavorano sulla base del prestito, resta però da capire con quali condizioni economiche e se i rossoblù potranno o meno esercitare qualche diritto di acquisto al termine dell'accordo.



...E CHI NO - Per un Bertolacci che si avvicina, c'è un Lapadula che si allontana. La trattativa per il centravanti piemontese è infatti in fase di stallo, per tutta una serie di circostanze. Innanzitutto il Genoa non ha ancora ceduto Giovanni Simeone e senza la partenza del Cholito l'arrivo del numero 9 rossonero sarebbe semplicemente inutile. Poi c'è da registrare l'imminente uscita dal Milan di Carlos Bacca, destinato a Marsiglia, che lascerebbe Montella con gli uomini contati nel proprio reparto avanzato. A frenare ulteriormente Preziosi è poi l'alto costo dell'operazione, tra i 15 ed i 18 milioni di euro, ingaggio escluso. Nel frattempo i rossoblù si stanno cautelando sondando con una certa insistenza la pista che porta al serbo Filip Djordjevic della Lazio.