306 mila euro: è quanto l'Uefa girerà nelle casse del Genoa come indennizzo per aver concesso i suoi tesserati per la fase di qualificazione e per quella finale del Campionato Europeo 2016.



Non certo una cifra da capogiro per una società di calcio, ma comunque un riconoscimento importante per chi cresce ed allena tutto l'anno un atleta per poi cederlo alla rispettiva nazionale d'appartenenza in caso di necessità.



Come detto la somma comprende sia i giocatori tesserati per il Grifone scesi in campo durante le qualificazioni al torneo continentale disputate nel biennio 2014-16 che quelli convocati per la fase finale della competizione, disputata in Francia la scorsa estate. Tra questi ultimi figurava un solo rossoblu, lo svizzero Blerim Dzemaili, peraltro nel frattempo passato al Bologna.