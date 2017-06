Cos'hanno in comune Miguel Veloso, Giovanni Simeone, Andrea Beghetto e Luca Rigoni, oltre al fatto di giocare nel Genoa? Il fatto di essere tutti figli di ex calciatori.



A questo lungo elenco di figli d'arte presto potrebbe aggiungersi un altro nome. Per rinforzare il proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione, i rossoblù avrebbe infatti messo nel mirino Simone Andrea Ganz, primogenito di Maurizio, ex bomber di Inter, Milan e Sampdoria.



Nato a Genova, ma cresciuto nel settore giovanile rossonero, Ganz junior è di proprietà della Juventus anche se con il club bianconero non ha mai giocato. Dopo una stagione poco gratificante al Verona in Serie B, con appena quattro gol segnati in 21 apparizioni, la Vecchia Signora vorrebbe vederlo adesso all'opera nella massima categoria, magari in una squadra che lo faccia giocare con una certa regolarità.



Il Genoa a tal proposito sembra calzare a pennello, soprattutto se, come appare propabile, un altro figlio d'arte, Giovanni Simeone, dovesse salutare Pegli.