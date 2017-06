Non appena terminerà l'esperienza in Corea del Sud, dove domenica l'Under 20 azzurra disputerà la finalina per il terzo posto mondiale contro l'Uruguay, Rolando Mandragora farà ritorno in Italia e si siederà al tavolo con la dirigenza della Juventus per discutere del proprio futuro.



VERSO IL RITORNO - Le intenzioni del club bianconero sono quelle di investire ancora nel mediano napoletano che a fine mese compirà 20 anni, Tornato in campo a fine aprile dopo dodici mesi di inattività, dovuti ad un brutto infortunio al piede destro rimediato col Pescara in Serie B lo scorso anno, Mandragora potrebbe essere mandato in prestito per valutarne oltre al pieno recupero anche la maturazione. In questo caso il Genoa, club che l'ha cresciuto e lanciato nel grande calcio, sarebbe disposto ad accoglierlo a braccia aperte e lui farebbe volentieri, seppur temporaneamente, rientro a Pegli. Le possibilità che la trattativa vada a buon fine sono concrete, visto che tutte e tre le parti in causa sembrano convinte che questa sia la soluzione migliore.



STURARO - Più difficile appare invece il ritorno in rossoblù di un altro prodotto della Cantera genoana attualmente in forza alla Vecchia Signora. Nonostante lo scarso spazio trovato in bianconero, Stefano Sturaro, anch'egli richiesto in prestito da Juric, dovrebbe restare a Vinovo anche per la prossima stagione.



RINCON - C'è poi anche un terzo ex centrocampista rossoblu che potrebbe salutare la Juventus: è Tomas Rincon. L'esperienza del general venezuelano agli ordini di Allegri è stata deludente e molto probabilmente nelle prossime settimane il mediano cambierà aria. Nei giorni scorsi era circolata la voce di un possibile interesse del Genoa ma la pista più gettonata sembra essere quella che porta verso Firenze.