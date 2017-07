Il Genoa ci sta provando per Gianluca Lapadula, attaccante in uscita dal Milan, con il giocatore che, però, non è convinto. Per questo motivo il club ligure è alla ricerca di un'alternativa e, come scrive la Gazzetta dello Sport, Preziosi sembra averla trovata in Filip Djrodjevic, centravanti fuori dai piani di Simone Inzaghi alla Lazio.