Anche a calciomercato chiuso non mancano i rumors di possibili nuovi acquisti accostati al Genoa,

Secondo l'edizione genovese di Repubblica, nei giorni scorsi Alessandro Diamanti, attualmente svincolato dopo l'esperienza non fortunata al Palermo nella passata stagione, tramite il suo procuratore si sarebbe proposto alla squadra rossoblù, ricevendo però una risposta fredda da parte della dirigenza del Grifone.



Come ha avuto modo di spiegare qualche giorno fa il presidente Enrico Preziosi, il Genoa non ha intenzione di tesserare giocatori svincolati e di certo non farà un'eccezione per il pur talentuoso trequartista toscano che oltretutto ricopre un ruolo dove Juric può vantare una certa abbondanza.