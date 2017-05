Scelte obbligate in difesa per Ivan Juric in vista della delicata trasferta di domenica prossima in casa del Palermo.



La squalifica di Nicolas Burdisso, fermato dal giudice sportivo per limite di ammonizioni dopo il giallo in diffida rimediato contro l'Inter, lascerà infatti il tecnico croato privo di alternative nella linea arretrata.



Oltre al capitano mancheranno infatti sia Armando Izzo, alle prese con lo stop di 18 mesi inflittogli dalla giustizia sportiva, che Lucas Orban, volato in Argentina per motivi famigliari.



Gli unici tre difensori arruolabili per la gara della Favorita restano quindi Davide Biraschi, Santiago Gentiletti e l'ex di turno Ezequel Munoz. Saranno dunque loro a comporre la linea a tre della retroguardia rossoblu.