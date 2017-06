La squadra più argentina d'Europa potrebbe presto abbracciare un altro giocatore originario del paese sudamericano.



Alla disperata ricerca di un leader difensivo dopo l'addio di Nicolas Burdisso, il Genoa ha individuato in Gabriel Paletta il sostituto ideale dell'ormai ex capitano.



Il 31enne italo-argentino è in uscita dal Milan e vorrebbe continuare la propria esperienza in Serie A in una squadra di media classifica in grado di fargli vivere almeno altre due o tre stagioni da protagonista. La Genova rossoblu a tal proposito sembra essere la piazza ideale, come dimostra l'avventura di Burdisso, che dopo le brillanti stagioni con Inter e Roma ha saputo farsi apprezzare anche all'ombra della Lanterna.



Nei giorni scorsi i dirigenti rossoblù hanno approfittato della trattativa, per il momento congelata, per portare Perin al Milan per parlare con i colleghi rossoneri anche dell'esperto difensore, ottenendo riscontri positivi. Il vero problema è però rappresentato dalla vasta concorrenza, visto che almeno quattro o cinque club di A sembrano interessate a Paletta.