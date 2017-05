Domani Armando Izzo potrebbe conoscere il proprio destino.



Salvo rinvii dell'ultim'ora, eventualità comunque da non escludere, domani la Corte Federale della Figc dovrebbe riunirsi per esaminare il ricorso presentato da Mattia Grassani, nuovo legale del giocatore del Genoa, contro la squalifica di 18 mesi comminata in primo grado ad Izzo.



Indagato per un presunto caso di calcio-scommesse risalente ai tempi in cui il difensore partenopeo militava in Serie B con l'Avellino, Izzo lo scorso 12 aprile fu condannato ad un anno e mezzo di stop forzato per omessa denuncia e non per illecito sportivo come invece richiesto inizialmente dalla Procura Federale. Proprio alla luce di questa sentenza, la speranza del ragazzo è quella di ottenere in questo secondo ed ultimo grado di giudizio un consistente sconto che gli permetta di tornare in campo al più presto per non perdere l'occasione di giocarsi le sue carte in ottica di un'eventuale convocazione per i mondiali di Russia 2018.



Archiviato il processo sportivo, Izzo dovrà poi concentrarsi su quello penale. Il PM della procura antimafia napoletana ha infatti chiesto di recente il rinvio a giudizio sia per lui che per gli ex compagni Millesi e Pini.