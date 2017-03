In attesa di tornare in campo dopo il pesante doppio infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi praticamente dallo scorso dicembre, Miguel Veloso tornerà domani protagonista per qualche ora.



Il regista portoghese farà visita all'Oratorio San Siro di Struppa a Genova per incontrare e giocare con i ragazzi della Junior Tim Cup, manifestazione giunta alla quinta edizione e riservata a squadre a sette calciatori under 14.



Dopo tanta lontananza dai campi da gioco, e con ancora un mesetto di probabile assenza forzata, per Veloso l'occasione per ricominciare ad assaporare il calore dei suoi tifosi.