Un traguardo importante attende Nicolas Burdisso.



Domenica pomeriggio, nella gara del Castellani contro l'Empoli, il capitano rossoblu toccherà infatti le cento presenze in campionato con la maglia del club più antico d'Italia.



Il difensore argentino è arrivato al Genoa dalla Roma il 23 gennaio 2014 per la simbolica cifra di mille euro. Considerato ormai 'bollito' da molti addetti ai lavori della Capitale, con il Grifone Burdisso ha saputo far ricredere gli scettici, prendendo fin da subito in mano le redini della difesa rossoblu e giocando stagioni sempre molto positive.



Già un anno dopo il suo esordio a Marassi, avvenuto il 26 gennaio 2014 contro la Fiorentina, Burdisso è stato nominato capitano della squadra, anche grazie alla partenza di Luca Antonelli destinato al Milan.



Dopo Mattia Perin, entrato quest'anno in tripla cifra in fatto di apparizioni con la maglia genoana, ora tocca al capitano entrare nella ristretta cerchia dei centenari.



E il prossimo traguardo per "Scarface" è già dietro l'angolo. Tra sette gare sfonderà infatti il muro delle 300 presenze in Serie A, divise tra Inter, Roma e appunto Genoa. Altro attestato che testimonia la sua straordinaria longevità agonistica.