Nonostante i due anni residui di contratto, la riconferma di Ivan Juric sulla panchina del Genoa è tutt'altro che scontata.



Dopo il brillante esordio-bis contro la Lazio di due sabati fa, il tecnico rossoblu domenica ha assistito inerme al naufragio della sua truppa di fronte all'uragano juventino, incassando l'ennesima goleada stagionale. Ma più che la preventivata sconfitta dello Stadium a pesare sul futuro del pirata di Spalato sono soprattutto i rapporti ormai logorati tra lui e la dirigenza rossoblu.



Il ritorno di Juric dopo sei giornate di lontananza è stata infatti voluto fortemente dai giocatori e non dai vertici societari, ormai totalmente in rotta con la visione del croato. Ecco perchè, in vista della prossima stagione, a Villa Rostan si sta già cercando il nuovo allenatore rossoblu.



Il candidato ideale è Rolando Maran, attuale tecnico del Chievo, prossimo avversario del Genoa domenica al Ferraris. Per l'ex guida del Catania l'avventura con i gialloblu sembra ormai ai titoli di coda e un'eventuale offerta del Grifone, con il quale c'è già stato qualche abboccamento in passato, sarebbe sicuramente ben'accetta.