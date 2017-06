Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa, ha fatto il punto sul mercato rossoblù a Radio CRC: “Amichevole tra Napoli e Genoa in estate? In questi giorni stiamo organizzando tutti, se si dovesse giocare saremmo contenti ma non c'è nulla di ufficiale. Pavoletti torna al Genoa? Di voci ce ne sono tante, Leonardo è un giocatore del Napoli e sta molto bene in azzurro: se poi ci fossero le condizioni per un eventuale ritorno, certamente non diremmo di no”.



PERIN - “Mattia ha subito un brutto infortunio e credo per ottobre sarà pronto per tornare in campo, non so se possa essere un profilo adatto per il Napoli: per settembre-ottobre sarà pronto fisicamente.



ZAPATA - “Ci piace moltissimo, sia al Genoa che personalmente: credo però sia difficile da raggiungere".