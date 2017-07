Ufficializzato il ritorno di Centurion e sfumato definitivamente l'approdo di Manuel Cecchini, il Genoa continua a restare molto vigile sul mercato latinoamericano.



Le ultime indiscrezioni provenienti dal nuovo mondo parlano infatti di un forte interessamento del Grifone per due giocatori, il mediano del Cesar Pinares e Carlos Benadivez.



Pinares, 26enne cileno in forza all'Union Espanola, è il classico interditore sudamericano dotato di corsa e grinta, doti che ne farebbero l'ideale spalla di Miguel Veloso nel fulcro del gioco di Ivan Juric. Su di lui ci sarebbe però anche l'attenzione del Bologna.



All'esperienza di Pinares fa da contraltare la freschezza di Benadivez, 19enne uruguaiano del Defensor Montevideo già nel giro della nazionale maggiore. A differenza del collega cileno, un eventuale sbarco in rossoblù del giovane mediano uruguagio rappresenterebbe più un investimento in prospettiva che una mossa per l'immediato. In questo caso occhio alla concorrenza della Fiorentina.