Dopo aver concluso con il Genoa lo scambio Palladino-Gakpé, il Crotone starebbe continuando a bussare alla porta dei liguri nel tentativo di portare in Calabria anche Nikola Ninkovic. Lo riferisce Sport Mediaset.



Già negli scorsi giorni gli ionici avevano provato ad inserire il giovane serbo nella trattativa Palladino, ma i dirigenti genoani hanno preferito privarsi di Gakpé. Anche se questa trattativa sembra ormai in dirittura d'arrivo, i crotonesi non sembrano aver comunque perso le speranze di arrivare anche a Ninkovic.



Dopo aver perso Lucas Ocampos, destinato al Milan, è tuttavia difficile per il Genoa privi Juric anche dell'altro giovane esterno d'attacco, da lui motivato e lanciato in questa stagione.