E' durata poco meno di quattro anni l'avventura di Omar Milanetto come capo degli osservatori del Genoa.



Ieri il presidente rossoblù Enrico Preziosi ha confermato quanto da tempo si vociferava, ossia che dalla prossima stagione l'ex centrocampista piemontese non farà più parte della dirigenza genoana.



Per Milanetto la nuova destinazione è comunque dietro l'angolo. Qualche settimana fa, il nuovo direttore sportivo della Roma, Monchi, gli ha infatti offerto di ricoprire nella Capitale lo stesso ruolo svolto a Genova.



I due si conoscono dai tempi del passaggio dal Siviglia al Grifone di Diego Perotti, oggi guarda caso in forza proprio ai giallorossi. Era l'estate 2014 e Monchi, allora dirigente del club iberico, rimase positivamente colpito dal suo omologo rossoblù.



Adesso il cerchio è sul punto di chiudersi, anche se per l'ufficialità bisognerà attendere prima la conclusione del campionato. Nel frattempo Monchi e Milanetto avranno modo di vedersi di persona già domenica prossima all'Olimpico, quando Roma e Genoa si affronteranno nell'ultima giornata di Serie A.