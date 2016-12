Al Genoa il dopo Rincon è già cominciato.



Neanche il tempo di salutare il venezuelano che la società rossoblu si è mossa prepotentemente sul mercato alla ricerca del suo sostituto.

Dopo aver praticamente chiuso la trattativa per prelevare Leonardo Morosini dal Brescia, il Grifone si sarebbe garantita nelle scorse ore anche le prestazioni di un altro giovane talento della Serie B: Andrea Beghetto.



Da tempo nel mirino della società di Preziosi, stando a quanto riporta oggi Repubblica il 22enne della Spal sarebbe stato messo sotto contratto dal Genoa con un quinquennale da 150 mila euro annui più bonus.

Alla società ferrarese i rossoblu verseranno 300 mila euro, più altrettanti destinati al procuratore del giocatore Giuseppe Riso. Inoltre in Romagna, a parziale contropartita, verrà girato Davide Brivio, il cui ingaggio sarà corrisposto dalla Spal solo per il 70%, mentre il restante 30% resterà appannaggio del Genoa.



Beghetto, figlio dell'ex attaccante del Vicenza Massimo e nipote del ciclista olimpionico Giuseppe, è prevalentemente un laterale di centrocampo che ama agire sulla fascia sinistra. All'occorrenza, tuttavia, può spostarsi anche al centro della linea mediana.



In questa stagione, la sua prima in Serie B, ha collezionato un gol e ben sette assist in tredici presenze.