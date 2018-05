Con una salvezza ormai conquistata anche matematicamente e dopo aver raggiunto l'accordo per la permanenza di Davide Ballardini, il Genoa comincia a pianificare le strategie di mercato in vista della prossima stagione.



Oltre alle varie voci in entrate, in questi giorni i dirigenti rossoblù sono attivi per definire anche il futuro di molti giocatori già presenti nell'attuale organico del Grifone. Tra i molti che la prossima estate potrebbe salutare Pegli, seppur solo temporaneamente, ci sarebbero anche due difensori finora utilizzati con il contagocce: Loick Landre e Jawad El Yamiq.



Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sia il francese che il marocchino potrebbero essere parcheggiati in prestito a qualche club italiano per valutarne l'effettiva capacità di incidere nel nostro campionato. D'altronde l'avventura in Serie A di ambedue è stata finora praticamente nulla. Landre è arrivato nel gennaio 2017 dopo essersi svincolato dal Lens e dopo essere stato mezza stagione in prestito al Pisa in Serie B, scendendo in campo appena sei volte, è tornato a Genova venendo però messo fuori rosa sia da Juric prima che da Ballardini poi. Anche El Yamiq è stato un acquisto del mercato invernale, anche se di quello di quest'anno. Giunto con l'etichetta di nuovo Benatia, con il quale compone la coppia titolare nella nazionale nordafricana, ha collezionato appena una presenza, lo scorso 18 aprile in casa della Roma, peraltro mostrando buone cose.