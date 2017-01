Dopo giorni di voci e smentite, la rosa dei candidati sembra essersi ristretta a due soli nomi: quelli di Michael Agazzi e di Rubinho.



L'investitura ufficiale di Enrico Preziosi, che ieri sera ha indicato chiaramente come il portiere titolare del Genoa per i prossimi mesi sarà Eugenio Lamanna, ha modificato radicalmente il profilo dell'estremo difensore che il club rossoblu sta ricercando sul mercato.



Non più una prima donna, ma un dodicesimo. Niente da fare quindi per i vari Mannone, Sportiello e Gollini, tutta gente che a Genova verrebbe solo se avesse garantito il posto fisso in formazione. Il bersaglio degli uomini-mercato rossoblu si sposta invece su un profilo diverso, quello di un portiere maturo che non avrebbe difficoltà ad accettare il ruolo di vice Lamanna.



I nomi che circolano in queste ore sono quelli di Agazzi, il cui interesse è stato confermato ieri sera dallo stesso Preziosi, e della vecchia conoscenza Rubinho.

L'ex portiere di Cagliari e Milan attualmente milita in Serie B nel Cesena e tornerebbe volentieri nella massima categoria. Stesso discorso per il 34enne brasiliano, che oltretutto al Genoa ha già giocato tra il 2006 e il 2009, lasciando ottimi ricordi.

"Non ho mai sentito nessuno - ha dichiarato ieri Rubinho al Secolo XIX - ma mi fa piacere che pensino a me, tornerei volentieri".