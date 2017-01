Dopo aver risolto il nodo centravanti, con l'arrivo di Pinilla, ed in attesa di completare la batteria di centrocampo, con un innesto che dovrebbe essere ufficializzato ad ore, per il Genoa si apre inaspettatamente un nuovo fronte di mercato.



Il terribile infortunio patito da Mattia Perin nel corso della gara di domenica contro la Roma priverà infatti il Grifone del proprio portiere titolare, oltre che di uno degli uomini-simbolo della squadra, per il resto della stagione.

Come già avvenuto più volte in passato, anche nel corso di questo campionato, il posto tra i pali rossoblu verrà preso da Eugenio Lamanna, che ogni qual volta è stato chiamato in causa non ha mai fatto rimpiangere il collega. Anzi, più volte si è vociferato che nel caso le sirene di mercato dovessero spingere Perin verso altri lidi per il Genoa non ci sarebbe neppure la necessità di trovare un sostituto, avendo già in casa un portiere in grado di competere a grandi livelli.



Però non tutti a Pegli sembrano convinti della soluzione. E poi in questo momento, oltre a Lamanna, la rosa del Grifo può contare soltanto su un altro estremo difensore, il promettente ma inesperto ceko Lucas Zima. Un po' poco per affrontare un intero girone di campionato.

E' quindi quasi doveroso per la dirigenza rossoblu fare un rapido giro d'orizzonte per individuare un ulteriore elemento che vada a completare il reparto.



Il profilo ideale è ovviamente quello di un portiere esperto, che conosca la categoria, che si accontenti di un contratto fino a giugno, magari in prestito.



Tra i nomi girati in queste ore quello che più aderisce all'identikit è sicuramente l'ex doriano Marco Storari. Sull'attuale numero 1 del Cagliari, in rotta con i tifosi sardi, si sarebbe però mosso con ampio anticipo il Milan proponendo alla società di Giulini uno scambio di prestiti con il brasiliano Gabriel. La trattativa, che sembrava ormai conclusa, nelle ultime ore sembra invece essersi arenata, rinfocolando le speranze del Grifone di mettere le mani sul 40enne toscano.



Allo stesso profilo di Storari corrispondono anche Federico Marchetti della Lazio, che però sembrerebbe restio a trasferirsi a Genova, e Vito Mannone, attuale portiere del Sunderland con una lunga militanza in Premier League.



Più giovani, ma comunque conoscitori del nostro campionato, sono l'atalantino Marco Sportiello, in uscita dall'Atalanta, il napoletano Luigi Sepe, chiuso da Pepe Reina e che per bocca del suo procuratore accetterebbe di buon grado la destinazione, e il già citato milanista Gabriel. Tutte opzioni che arriverebbero in prestito.



Chissà però che la soluzione per il Genoa non sia già in casa. Con Lamanna titolare e Zima promosso dodicesimo, il ruolo di terzo portiere potrebbe essere affidato ad uno dei tanti interessanti prodotti dalla cantera rossoblu. Tra i molti Primavera che spesso vengono aggregati alla prima squadra di Juric figura infatti anche Diego Faccioli, promettente diciottenne di cui si parla un gran bene.



Magari per scovare l'erede di Perin non serve andare poi così lontano.