Il Genoa si aggiudica Bessa del Verona (era nel mirino di Bologna e Sampdoria). Il trequartista arriva in Liguria in prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto tra 18 mesi. Per la difesa in chiusura la trattativa per El Yamiq del Raja Casablanca (l’affare era saltato per divergenze sulle modalità di pagamento). Stop a Polenta col Nacional (chiesto l’obbligo di riscatto). Per luglio definito l’arrivo a zero di Callegari (PSG). Lo scambio tra Bruno Peres e Laxalt con la Roma dipende dal brasiliano (per ora nicchia). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, tentativo per il centrocampista Pizarro del Siviglia (difficile).