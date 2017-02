Mancano ancora 11 giorni a quello che ormai sotto la Lanterna è diventato l'ultimo obiettivo stagionale. E forse anche per questo in casa Genoa, nonostante le contestazioni dell'ultimo periodo, la febbre da derby è già molto alta.



La prevendita dei tagliandi, per la gara che vedrà la sera di sabato 11 marzo la società rossoblu ospitare i cugini della Sampdoria, è iniziata ieri ed in poche ore sono già stati venduti oltre 3 mila tagliandi.



A questi vanno poi sommati i 18 mila abbonati del Grifone e gli oltre diecimila biglietti messi, come da prassi, a disposizione della tifoseria sampdoriana.



Insomma, dopo aver disertato lo stadio in occasione dell'ultima partita casalinga contro il Bologna, i sostenitori rossoblu non sembrano avere alcuna intenzione di replicare l'iniziativa nello scontro con i cugini blucerchiati.



Ancora una volta il Ferraris si metterà dunque il vestito migliore per far da cornice ad una delle sfide più calde e sentite dell'intera Serie A.