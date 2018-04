La pubblica uscita di Mattia Perin di un paio di sere fa sa tanto di addio al Grifone.



Per la prima volta dopo mesi di voci e accostamenti a varie altre squadre, il portiere del Genoa seppur velatamente ha ammesso che a fine stagione molto probabilmente cambierà maglia.



Una scelta che come detto era nell'aria già da tempo e che proprio per tale motivo non troverà la società rossoblu impreparata. L'erede designato dell'airone di Latina tra i pali del club più antico d'Italia sarà molto probabilmente Il romanista Lukazs Skorupski. Il polacco, ex Empoli, è infatti stufo di fare il secondo ad Allison nella capitale e la sempre più probabile permanenza del portiere brasiliano in maglia giallorossa non rappresenta certo una buona notizia per le sue ambizioni. La destinazione ligure sarebbe quindi assai gradita a Skorupski che già nei mesi scorsi ha avuto modo di parlare del proprio futuro con la dirigenza rossoblù.



Oltre a quella di portiere, Perin lascerà però un'altra eredità: quella di capitano. In questo caso a raccogliere la fascia sarà il rientrante Mimmo Criscito, destinato a vestire nuovamente la maglia del Grifone dopo gli anni passati allo Zenit San Pietroburgo.