Ancora qualche ora e poi Giorgio Perinetti sarà ufficialmente il nuovo direttore generale del Genoa.



Dopo aver rescisso il contratto che lo legava al Venezia, il dirigente romano incontrerà oggi Enrico Preziosi per formalizzare il proprio accordo con il Grifone.



Mentre la società resta in attesa di nuovi potenziali acquirenti, Preziosi non vuole abbandonare la squadra a se stessa e vista anche la pessima situazione di classifica in cui navigano i rossoblu, attualmente relegati al penultimo posto con appena due punti, cerca di dare una scossa all'ambiente nominando un uomo di esperienza come Perinetti per fare da collante tra dirigenza, tecnico e giocatori.



Per Perinetti, in passato collaboratore strettissimo di Lucia Moggi ed in tempi più recenti artefice del doppio salto del Venezia dalla Serie D alla B, una nuova stimolante avventura, quella di provare a far volare nuovamente Il Grifone.