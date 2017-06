Enrico Preziosi e Claudio Lotito, grandi amici e spesso d'accordo nello scambiarsi giocatore, questa volta potrebbero trovarsi uno contro l'altro.



Sia il Genoa che la Lazio avrebbero infatti messo gli occhi su Fabian Balbuena, roccioso difensore centrale del Corinthians e della nazionale paraguaiana.



Rossoblù e biancocelesti si sarebbero già mossi con il club Timao, avanzando proposte ufficiali per portare in Europa il 26enne di Ciudad del Este. La conferma è arrivata dallo stesso giocatore: "So che c'è un'offerta del Genoa - ha fatto sapere Balbuena - presto vedrò il mio agente e ne parleremo con il Corinthians".



La dirigenza di quella che fu la squadra di Socrates per il momento avrebbe però rispedito al mittente entrambe le offerte, giudicandole insufficienti.