Con Leonardoormai promesso sposodi Sarri, ilprosegue la suadell'attaccante livornese.La rosa dei papabili si stringe giorno dopo giorno, tanto che ad oggi sembrano essere rimasti solamente in due i giocatori in corsa: il serbo della Lazioil cileno dell'Atalanta, Pinilla si è praticamente già accomiatato dal pubblico bergamasco con un post su Instagram mentre Djordjevic non rientra nei progetti di Inzaghi, si trasferirebbero volentieri alla corte di Juric.Per il cileno si tratterebbe di un ritorno in maglia rossoblu, dove ha giocato sei mesi nel 2014, lasciando un buon ricordo. Oltretutto l'ex palermitano arriverebbe a parametro zero, consentendo a Preziosi di reinvestire parte del ricavato ottenuto dalla cessione di Pavoletti su una pedina a centrocampo. Lo stesso presidente genoano, inoltre, nei giorni scorsi si è sbilanciato pubblicamente, dicendo che Pinilla gli piace eccome.Più complicato invece arrivare al ventinovenne serbo, legato alla Lazio fino a giugno 2018 e sul quale la scorsa stagione Lotito mise una clausola da 20 milioni di euro. Cifra improponibile adesso, visto che nella stagione in corso Djordjevic ha giocato col contagocce. Impensabile però che il patron biancoceleste lo lasci partire senza ricevere alcun tipo di indennizzo. Su di lui, poi, ci sarebbe l'interesse anche della Sampdoria, eventualità che farebbe lievitare il costo d'acquisto.