Uno stadio avveniristico nella culla del calcio italiano. E' quello che stanno mettendo a punto Genoa e Sampdoria.



Con una strategia comune le due società genovesi sono da mesi al lavoro per regalare all'impianto di Marassi un volto nuovo, in linea con i migliori stadi d'Europa.

Ad occuparsi del restyling sarà la Ferraris spa, la società che gestisce la struttura dal 2015 ed a cui Genoa e Samp hanno affidato il progetto illustrato quest'oggi sulle pagine del Secolo XIX.



Il Ferraris 2.0 sarà un puzzle che prenderà spunto da alcuni dei più famosi impianti continentali. Le gradinate Nord e Sud saranno studiate sul modello del Westfallenstadion, lo stadio del Borussia Dortmund, con la parte bassa dotati di seggiolini semoventi, montabili in caso di gare europee e removibili quando si gioca la Serie A, per accontentare le esigenze dei tifosi più caldi.



Il Franchi di Firenze verrà invece preso ad esempio per organizzare i cosiddetti sky-box, i palchetti riservati agli spettatori più facoltosi che diverranno dei veri e propri salottini con vetrate panoramiche con vista sul campo e terrazzino privato.



Tribune e distinti saranno disegnate sul modello Anfield Road di Liverpool, senza vetrate nè separazioni tra gli spalti ed il campo, permettendo ai tifosi di stare a pochi metri dai giocatori. Non mancherà poi un riferimento allo Juventus Stadium con le panchine incastonate nella zona inferiore della tribuna centrale e contestuale spostamento della zona stampa nella parte superiore dei distinti.



Per quanto riguarda l'ospitality di vip e giornalisti, la nuova area troverà spazio nell'adiacente Villa Piantelli, storica dimora risalente al XVI secolo ed adiacente allo stadio che verrà interamente recuperata sia internamente che esternamente per farne la porta di benvenuto di chi verrà a Genova per assistere alle gare di rossoblu e blucerchiati.



Infine novità anche all'interno dell'impianto dove verranno allestiti tre spogliatoi: uno riservato al Genoa, un altro alla Sampdoria ed un terzo riservato alle squadre ospiti.



I costi per la restrutturazione del Ferraris si aggirerebbero attorno ai 20-25 milioni di euro e sarebbero totalmente a carico dei due club che in cambio otterrebbero dal Comune, proprietario dell'impianto, una proroga della concessione per i prossimi 99 anni e la possibilità di aprire alcune attività commerciali, bar, negozi e ristoranti, sotto le due gradinate.

Il sindaco di Genova, Marco Doria, sembra disposto ad assecondare le richieste delle due società anche se l'iter, come sempre in Italia, non si presenta semplicissimo.