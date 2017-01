Genova capolista, ma solo della sfortuna.



La Gazzetta dello Sport in edicola oggi segnala infatti un'interessante statistica che spiega, ma solo in minima parte, il momento no che stanno attraversano Sampdoria e Genoa.



Blucerchiati e rossoblu sono infatti rispettivamente al primo e al secondo posto tra le venti squadre di Serie A per numero di pali e traverse colpiti in questo campionato.



Davanti a tutti in questa speciale graduatoria ci sono gli uomini di Giampaolo che in venti partite hanno visto la palla stamparsi sui legni della porta avversaria in ben dieci occasioni. Praticamente un palo ogni due gare. Un gradino più sotto si trova invece il collettivo di Juric, le cui esultanze sono state strozzate dai montanti in nove circostanze.



Non basterà certo questo dato a giustificare il rendimento negativo delle due genovesi, però con un pizzico di fortuna in più probabilmente le situazioni di Genoa e Samp oggi sarebbero meno nere.