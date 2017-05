Permanenza sì, ma non da comparsa. Ancora da scrivere il futuro di Gianluca Lapadula, tra i giocatori del Milan in bilico in vista del prossimo mercato, e oltre alla volontà dell'attaccante sarà importante capire quelle che saranno le intenzioni della dirigenza rossonera. La conferma arriva dall'agente di Lapadula, Alessandro Moggi, che a Premium Sport spiega: "A fine stagione parleremo con la società e vedremo il da farsi, se il giocatore verrà considerato importante per il progetto del Milan. Gianluca si trova bene in rossonero e vuole restare, vediamo".



DERBY - Conferma non scontata dunque e le sirene di mercato sono già attive, in particolare quelle che arrivano da Genova: si profila un derby della Lanterna per Lapadula, Genoa e Sampdoria pronte a darsi battaglia per Ladapula. L'interesse dei rossoblu è noto e non nuovo, anche se ora tutto è frenato dalla classifica e dallo spettro di una clamorosa retrocessione. I blucerchiati invece si sono inseriti recentemente per volontà di Giampaolo, che ha inserito l'attaccante del Milan nella propria lista qualora uno tra Muriel e Schick dovesse lasciare la Samp la prossima estate. Priorità al Milan per Lapadula, ma Lapadula resterà una priorità per il Milan?